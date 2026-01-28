Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
01:12 28.01.2026 (обновлено: 01:20 28.01.2026)
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
Изменение курса рубля в первом квартале 2026 года позволит спрогнозировать траекторию его дальнейшего движения, и если российская валюта будет слабеть примерно...
экономика
россия
антон силуанов
россия
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар

РИА Новости: курс рубля в I квартале может достичь 95 - 100 рублей за доллар

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюра доллара США. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Изменение курса рубля в первом квартале 2026 года позволит спрогнозировать траекторию его дальнейшего движения, и если российская валюта будет слабеть примерно на 5 рублей за квартал, к концу года ее курс достигнет 95-100 рублей за доллар, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Главная развилка года будет связана с определением политики на валютном рынке. Крепкий рубль поможет сдержать инфляцию и будет способствовать технологическому перевооружению, снижая стоимость техноимпорта, необходимого для модернизации производства. Слабый же рубль увеличит доходы экспортеров и бюджета", - говорится в документе.
"Первый квартал будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса. В случае ослабления примерно на 5 рублей в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 за доллар. III-IV квартал может стать моментом радикального изменения денежно-кредитной политики и перехода к экономике предложения", - прогнозируют эксперты.
Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару российская валюта укрепилась на 30%. С начала 2026 года рубль краткосрочно слабел от уровня закрытия прошлого года в 78,23 рубля до 78,85 рубля, однако затем снова укреплялся.
Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
