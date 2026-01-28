https://ria.ru/20260128/dollar-2070665646.html
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар - РИА Новости, 28.01.2026
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
Изменение курса рубля в первом квартале 2026 года позволит спрогнозировать траекторию его дальнейшего движения, и если российская валюта будет слабеть примерно... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:12:00+03:00
2026-01-28T01:12:00+03:00
2026-01-28T01:20:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663132_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8e7e0c631794e9bd08aa3a6716678106.jpg
https://ria.ru/20260102/kurs-2066005187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663132_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d4bee96217640841e9ce275a8f441062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
РИА Новости: курс рубля в I квартале может достичь 95 - 100 рублей за доллар
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Изменение курса рубля в первом квартале 2026 года позволит спрогнозировать траекторию его дальнейшего движения, и если российская валюта будет слабеть примерно на 5 рублей за квартал, к концу года ее курс достигнет 95-100 рублей за доллар, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Главная развилка года будет связана с определением политики на валютном рынке. Крепкий рубль поможет сдержать инфляцию и будет способствовать технологическому перевооружению, снижая стоимость техноимпорта, необходимого для модернизации производства. Слабый же рубль увеличит доходы экспортеров и бюджета", - говорится в документе.
"Первый квартал будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса. В случае ослабления примерно на 5 рублей в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 за доллар. III-IV квартал может стать моментом радикального изменения денежно-кредитной политики и перехода к экономике предложения", - прогнозируют эксперты.
Российский рубль в 2025 году укрепился по отношению ко всем основным мировым валютам, при этом к доллару российская валюта укрепилась на 30%. С начала 2026 года рубль краткосрочно слабел от уровня закрытия прошлого года в 78,23 рубля до 78,85 рубля, однако затем снова укреплялся.
Бюджет РФ
на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов
подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.