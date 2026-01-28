Долина поделилась воспоминаниями об Олейникове

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о режиссере, продюсере, члене Академии российского телевидения (АРТ) Александре Олейникове, назвав его в беседе с РИА Новости совершенно неугомонным, талантливым человеком и оптимистом.
Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с ним прошло в среду на Троекуровском кладбище.
«
"Он был совершенно неугомонный, веселый, так любил жизнь, такой оптимист. Придумывал какие-то идеи, ему нужно было взять и срочно их воплотить в жизнь. Отличался таким живым умом. Ушел очень талантливый человек. Ушел порядочный, честный, веселый. Такие потери всегда неисполнимы", - сказала Долина.
Певица также рассказала, что много лет назад их познакомил актер Александр Абдулов, а последний раз с Олейниковым они виделись в ноябре на юбилее вдовы Абдулова Юлии.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников создавал и продюсировал фильмы и сериалы, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.