Рейтинг@Mail.ru
Долина поделилась воспоминаниями об Олейникове - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:51 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dolina-2070792061.html
Долина поделилась воспоминаниями об Олейникове
Долина поделилась воспоминаниями об Олейникове - РИА Новости, 28.01.2026
Долина поделилась воспоминаниями об Олейникове
Певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о режиссере, продюсере, члене Академии российского телевидения (АРТ) Александре Олейникове, назвав его в беседе с РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:51:00+03:00
2026-01-28T15:51:00+03:00
культура
москва
александр олейников (режиссер)
лариса долина
александр абдулов
вгик
нтв (телеканал)
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070764937_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_865d225c66c0820952231b6dd5655996.jpg
https://ria.ru/20260128/ernst-2070781851.html
https://ria.ru/20260128/ljubimova-2070762459.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070764937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_990eba7bc7d0bbefabf7594e30281ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александр олейников (режиссер), лариса долина, александр абдулов, вгик, нтв (телеканал), дело о квартире долиной
Культура, Москва, Александр Олейников (режиссер), Лариса Долина, Александр Абдулов, ВГИК, НТВ (телеканал), Дело о квартире Долиной
Долина поделилась воспоминаниями об Олейникове

РИА Новости: Долина назвала Олейникова неугомонным и талантливым человеком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым
Певица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о режиссере, продюсере, члене Академии российского телевидения (АРТ) Александре Олейникове, назвав его в беседе с РИА Новости совершенно неугомонным, талантливым человеком и оптимистом.
Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с ним прошло в среду на Троекуровском кладбище.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст на церемонии прощания с продюсером и телеведущим Александром Олейниковым - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова
Вчера, 15:03
«
"Он был совершенно неугомонный, веселый, так любил жизнь, такой оптимист. Придумывал какие-то идеи, ему нужно было взять и срочно их воплотить в жизнь. Отличался таким живым умом. Ушел очень талантливый человек. Ушел порядочный, честный, веселый. Такие потери всегда неисполнимы", - сказала Долина.
Певица также рассказала, что много лет назад их познакомил актер Александр Абдулов, а последний раз с Олейниковым они виделись в ноябре на юбилее вдовы Абдулова Юлии.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников создавал и продюсировал фильмы и сериалы, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова
Вчера, 13:52
 
КультураМоскваАлександр Олейников (режиссер)Лариса ДолинаАлександр АбдуловВГИКНТВ (телеканал)Дело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала