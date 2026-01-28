ОАК подписала с индийской госкорпорацией договор о производстве SJ-100

Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 ("Суперджет") с флагом Индии на фюзеляже на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026. 27 января 2026

ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали договор о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100, передает корреспондент РИА Новости.

Подписание прошло на полях выставки Wings India 2026, где ранее в среду прошла мировая премьера самолетов Ил-114 и SJ-100.

Как отметили в российской корпорации, соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между HAL и ПАО " ОАК " в отношении проекта по организации лицензионного производства "Суперджетов" в Индии

"В частности, документ фиксирует договоренность о том, что HAL окажет ОАК содействие в рамках процесса сертификации / валидации сертификата типа "Суперджет" в Индии. При этом HAL будет предоставлена лицензия на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания данного самолета", - сообщили в компании.

ПАО "ОАК", в свою очередь, будет оказывать содействие HAL в организации и переоснащении производственных мощностей HAL для выпуска SJ-100 посредством консультаций, услуг по проектированию и привлечения специалистов.

"Подписание данного документа стало важным этапом на пути к заключению генерального соглашения, в котором будут отражены дорожная карта, временные рамки, финансовые показатели и подробное распределение соответственных рабочих усилий сторон", - добавили в ОАК.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.