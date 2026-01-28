Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя

КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Шантаж со стороны институтов Европейского союза, которые требуют от Молдавии прекратить контакты с Россией, недопустим, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон, комментируя выступление на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).