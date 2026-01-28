Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя

КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Шантаж со стороны институтов Европейского союза, которые требуют от Молдавии прекратить контакты с Россией, недопустим, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон, комментируя выступление на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Додон сообщил, что отвечал на вопросы журналистов французского международного радио RFI на площадке ПАСЕ, где обратил внимание на непростую социально‑экономическую ситуацию в Молдавии и недостаточное внимание властей к внутренним проблемам граждан. По мнению бывшего президента, руководство республики концентрируется преимущественно на внешнеполитической повестке, тогда как население сталкивается с ростом цен и другими трудностями, требующими оперативных решений.
"Граждане сталкиваются с множеством проблем, а власти предпочитают игнорировать их и уделяют внимание лишь внешней политике. (Я - ред.) Выразил уверенность, что Молдова должна выстраивать отношения со всеми партнерами, включая Россию, исходя из собственных национальных интересов. Необходим возврат к диалогу с РФ - об этом все чаще говорят и многие европейские лидеры. Шантаж Брюсселя, который требует от Молдовы прекратить контакты с Россией, недопустим", – написал Додон в Telegram-канале.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.