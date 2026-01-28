Рейтинг@Mail.ru
Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dodon-2070870741.html
Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя
Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя - РИА Новости, 28.01.2026
Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя
Шантаж со стороны институтов Европейского союза, которые требуют от Молдавии прекратить контакты с Россией, недопустим, заявил лидер оппозиционной Партии... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:39:00+03:00
2026-01-28T22:39:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
игорь додон
майя санду
дмитрий песков
парламентская ассамблея совета европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
https://ria.ru/20260127/moldavija-2070653276.html
https://ria.ru/20260122/es-2069588866.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, москва, игорь додон, майя санду, дмитрий песков, парламентская ассамблея совета европы, псрм
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Майя Санду, Дмитрий Песков, Парламентская ассамблея Совета Европы, ПСРМ
Додон назвал недопустимым шантаж Молдавии со стороны Брюсселя

Экс-президент Молдавии Додон назвал недопустимым шантаж со стороны Брюсселя

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Шантаж со стороны институтов Европейского союза, которые требуют от Молдавии прекратить контакты с Россией, недопустим, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон, комментируя выступление на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Додон сообщил, что отвечал на вопросы журналистов французского международного радио RFI на площадке ПАСЕ, где обратил внимание на непростую социально‑экономическую ситуацию в Молдавии и недостаточное внимание властей к внутренним проблемам граждан. По мнению бывшего президента, руководство республики концентрируется преимущественно на внешнеполитической повестке, тогда как население сталкивается с ростом цен и другими трудностями, требующими оперативных решений.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой
27 января, 21:55
"Граждане сталкиваются с множеством проблем, а власти предпочитают игнорировать их и уделяют внимание лишь внешней политике. (Я - ред.) Выразил уверенность, что Молдова должна выстраивать отношения со всеми партнерами, включая Россию, исходя из собственных национальных интересов. Необходим возврат к диалогу с РФ - об этом все чаще говорят и многие европейские лидеры. Шантаж Брюсселя, который требует от Молдовы прекратить контакты с Россией, недопустим", – написал Додон в Telegram-канале.
Лидер ПСРМ заявил, что республика должна выстраивать отношения со всеми партнёрами, включая Россию, исходя из собственных национальных интересов, добавив, что настаивает на возвращении к диалогу с Москвой.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания республики
22 января, 14:42
 
В миреРоссияМолдавияМоскваИгорь ДодонМайя СандуДмитрий ПесковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала