12:15 28.01.2026
Посольство выясняет причины смерти россиянина на Бали
Посольство выясняет причины смерти россиянина на Бали
в мире
россия
бали
индонезия
в мире, россия, бали, индонезия
В мире, Россия, Бали, Индонезия
Посольство выясняет причины смерти россиянина на Бали

Посольство в Индонезии выясняет причины смерти россиянина на Бали

Бали
Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 28 янв - РИА Новости. Российские дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ, найденного мертвым на индонезийской острове Бали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Индонезии.
Ранее полиция Бали сообщила, что гражданин России был найден мёртвым в туристическом районе Убуд на острове Бали. Предварительно установлено, что мужчина скончался от сердечного приступа.
"Посольству известно об описанном в вашем запросе случае смерти гражданина России в провинции Бали. Совместно с генеральным консульством России в Денпасаре принимаем все необходимые меры консульского реагирования, предусмотренные действующим российским законодательством. Находимся на связи с родственниками, а также индонезийскими правоохранительными органами в целях выяснения причин произошедшего", - сообщили агентству в российской дипмиссии.
Последствия наводнения в Денпасаре - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россиянка погибла из-за наводнений на Бали
15 декабря 2025, 20:48
 
В миреРоссияБалиИндонезия
 
 
