Посольство выясняет причины смерти россиянина на Бали
Посольство выясняет причины смерти россиянина на Бали
Российские дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ, найденного мертвым на индонезийской острове Бали, сообщили РИА Новости в российском посольстве в... РИА Новости, 28.01.2026
Посольство в Индонезии выясняет причины смерти россиянина на Бали