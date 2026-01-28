Рейтинг@Mail.ru
06:54 28.01.2026 (обновлено: 17:27 28.01.2026)
В Германии рассказали о влиянии "Орешника" на ЕС
В Германии рассказали о влиянии "Орешника" на ЕС
В Германии рассказали о влиянии "Орешника" на ЕС

РИА Новости: в Европе заговорили о диалоге с РФ, потому что увидели "Орешник"

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Применение комплекса "Орешник" в начале января произвело большое впечатление в Европе и показало европейским лидерам необходимость диалога с Россией, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные силы ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
О политическом чутье Трампа, русофобии в Европе и провокациях по вопросу Украины. Полное интервью Сергея Нарышкина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Сергей Нарышкин: "Орешник" произвел ошеломляющий эффект на Западе
26 января, 11:00
"Применение "Орешника", очевидно, было просто демонстрацией. Россия может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно и они (Европа. — Прим. ред.) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины", — считает Нимайер.
Собеседник агентства подчеркнул, что диалог с Россией необходим для европейской стороны.
"Без России не будет никаких решений для урегулирования конфликта, а также после его урегулирования", — указал политик.
В январе канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной. Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Москвой по Украине на самом высоком уровне.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе признали невозможность блокировать "Орешник", заявил Нарышкин
26 января, 07:50
 
