В Германии рассказали о влиянии "Орешника" на ЕС

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Применение комплекса "Орешник" в начале января произвело большое впечатление в Европе и показало европейским лидерам необходимость диалога с Россией, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные силы ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 МиГ-29 , а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.

"Применение "Орешника", очевидно, было просто демонстрацией. Россия может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно и они ( Европа . — Прим. ред.) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины", — считает Нимайер.

Собеседник агентства подчеркнул, что диалог с Россией необходим для европейской стороны.

"Без России не будет никаких решений для урегулирования конфликта, а также после его урегулирования", — указал политик.