МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Применение комплекса "Орешник" в начале января произвело большое впечатление в Европе и показало европейским лидерам необходимость диалога с Россией, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные силы ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
Собеседник агентства подчеркнул, что диалог с Россией необходим для европейской стороны.
"Без России не будет никаких решений для урегулирования конфликта, а также после его урегулирования", — указал политик.
В январе канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной. Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Москвой по Украине на самом высоком уровне.