В Костромской области более десяти детей заболели после ремонта водопровода

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Более десяти детей обратились к врачу с признаками острого инфекционного заболевания в деревне в Костромской области после ремонта местного водопровода, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Накануне прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово, отметив, что привлечет к проверке специалистов Роспотребнадзора . Жители Шолохово в соцсети "ВКонтакте" рассказали, что у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. СУСК по Костромской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"Среди обратившихся к врачам более десяти детей", - сказал собеседник агентства, не уточнив их состояние.

В прокуратуре Костромской области сообщили РИА Новости, что информация о наличии заболевших в деревне соответствует действительности.