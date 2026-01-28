https://ria.ru/20260128/deti-2070733494.html
В Костромской области более десяти детей заболели после ремонта водопровода
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Более десяти детей обратились к врачу с признаками острого инфекционного заболевания в деревне в Костромской области после ремонта местного водопровода, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне прокуратура Костромской области
сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово, отметив, что привлечет к проверке специалистов Роспотребнадзора
. Жители Шолохово в соцсети "ВКонтакте" рассказали, что у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. СУСК по Костромской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ
(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
"Среди обратившихся к врачам более десяти детей", - сказал собеседник агентства, не уточнив их состояние.
В прокуратуре Костромской области сообщили РИА Новости, что информация о наличии заболевших в деревне соответствует действительности.
"Информация подтвердилась, среди заболевших есть и дети. Точное число обратившихся к медикам пока устанавливается. В деревне специалисты сейчас берут пробы воды", - рассказала представитель прокуратуры