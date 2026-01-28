Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области более десяти детей заболели после ремонта водопровода
12:15 28.01.2026
В Костромской области более десяти детей заболели после ремонта водопровода
происшествия
костромская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия, костромская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Костромская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Костромской области более десяти детей заболели после ремонта водопровода

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Более десяти детей обратились к врачу с признаками острого инфекционного заболевания в деревне в Костромской области после ремонта местного водопровода, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово, отметив, что привлечет к проверке специалистов Роспотребнадзора. Жители Шолохово в соцсети "ВКонтакте" рассказали, что у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. СУСК по Костромской области сообщило о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
"Среди обратившихся к врачам более десяти детей", - сказал собеседник агентства, не уточнив их состояние.
В прокуратуре Костромской области сообщили РИА Новости, что информация о наличии заболевших в деревне соответствует действительности.
"Информация подтвердилась, среди заболевших есть и дети. Точное число обратившихся к медикам пока устанавливается. В деревне специалисты сейчас берут пробы воды", - рассказала представитель прокуратуры
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Шерегеше у персонала кафе, где отравились туристы, нашли норовирус
ПроисшествияКостромская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
