Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 450 тыс. жителей Хабаровского края - РИА Новости, 28.01.2026
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:15 28.01.2026 (обновлено: 10:18 28.01.2026)
Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 450 тыс. жителей Хабаровского края
Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 450 тыс. жителей Хабаровского края - РИА Новости, 28.01.2026
Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 450 тыс. жителей Хабаровского края
Диспансеризацию в Хабаровском крае прошли более 450 тысяч жителей региона в 2025 году, это одна из самых действенных мер увеличения продолжительности жизни,... РИА Новости, 28.01.2026
2026
Новости
Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 450 тыс. жителей Хабаровского края

Демешин: диспансеризацию в 2025 г прошли свыше 450 тыс жителей Хабаровского края

Диспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края
Диспансеризация . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Диспансеризацию в Хабаровском крае прошли более 450 тысяч жителей региона в 2025 году, это одна из самых действенных мер увеличения продолжительности жизни, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"В прошлом году диспансеризацию прошли более 450 тысяч жителей Хабаровского края... Диспансеризация – одна из самых действенных мер, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году, а это – ключевая задача президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию можно пройти один раз в три года, от 40 лет и старше – ежегодно. Глава региона отметил, что исследования позволяют вовремя выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические, сахарный диабет, болезни бронхолегочной системы. С недавнего времени в перечень скрининга добавилась проверка на гепатит С и оценка репродуктивного здоровья.
"Проверить состояние своего организма абсолютно бесплатно может каждый совершеннолетний житель края. Записаться на обследование можно через "Госуслуги" или в своей поликлинике", - разъяснил Демешин.
По данным правительства региона, в 2025 году профилактические мероприятия прошли почти 585 тысяч жителей края, углубленную диспансеризацию - почти 64 тысячи человек. Отмечается, что эффект от диспансеризации наблюдается уже сейчас: медики фиксируют рост продолжительности жизни населения.
Краевое правительство также информирует, что на период 2026 и 2027 годы в территориальной программе увеличены объемы и финансирование по проведению профилактических мероприятий по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин. С 2026 года женщинам в возрасте 21-49 лет один раз в пять лет будет доступно определение ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Также включены дополнительные исследования для определения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
Пациентам в возрасте от 18 до 40 лет будут однократно – один раз в шесть лет – определять показатели липопротеида и оценивать липидный профиль – опасный фактор инфарктов и инсультов. Для пациентов старше 40 лет такое исследование будет проводиться один раз в три года.
 
Хабаровский крайХабаровский край
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
