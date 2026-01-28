Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 450 тыс. жителей Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Диспансеризацию в Хабаровском крае прошли более 450 тысяч жителей региона в 2025 году, это одна из самых действенных мер увеличения продолжительности жизни, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

"В прошлом году диспансеризацию прошли более 450 тысяч жителей Хабаровского края... Диспансеризация – одна из самых действенных мер, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году, а это – ключевая задача президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию можно пройти один раз в три года, от 40 лет и старше – ежегодно. Глава региона отметил, что исследования позволяют вовремя выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические, сахарный диабет, болезни бронхолегочной системы. С недавнего времени в перечень скрининга добавилась проверка на гепатит С и оценка репродуктивного здоровья.

"Проверить состояние своего организма абсолютно бесплатно может каждый совершеннолетний житель края. Записаться на обследование можно через "Госуслуги" или в своей поликлинике", - разъяснил Демешин.

По данным правительства региона, в 2025 году профилактические мероприятия прошли почти 585 тысяч жителей края, углубленную диспансеризацию - почти 64 тысячи человек. Отмечается, что эффект от диспансеризации наблюдается уже сейчас: медики фиксируют рост продолжительности жизни населения.

Краевое правительство также информирует, что на период 2026 и 2027 годы в территориальной программе увеличены объемы и финансирование по проведению профилактических мероприятий по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин. С 2026 года женщинам в возрасте 21-49 лет один раз в пять лет будет доступно определение ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Также включены дополнительные исследования для определения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.