В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе - РИА Новости, 28.01.2026
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в школе Аксайского района Ростовской области, где ученик ударил одноклассницу по... РИА Новости, 28.01.2026
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
В Ростовской области ученик ударил одноклассницу по голове