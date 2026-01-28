Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
18:57 28.01.2026
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе
2026-01-28T18:57:00+03:00
2026-01-28T18:57:00+03:00
происшествия
россия
аксайский район
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
аксайский район
ростовская область
В Ростовской области возбудили дело после инцидента в школе

В Ростовской области ученик ударил одноклассницу по голове

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в школе Аксайского района Ростовской области, где ученик ударил одноклассницу по голове, и она потеряла сознание, сообщило СУСК России по региону.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором подросток стоит в коридоре возле дверного проема, а когда туда подходит ученица, бьет ее рукой по голове. Девочка падает. Полиция и прокуратура организовали проверку.
«
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Аксайскому району следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
