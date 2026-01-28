В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре

ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутии после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"По факту гибели людей при пожаре в селе Нюрбачан возбуждено уголовное дело Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели пяти человек в частном жилом доме в селе Нюрбачан", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на месте происшествия обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения. В реанимационном отделении больницы в настоящее время находятся четырехлетняя девочка и ее мать 1999 года рождения.
В настоящее время на месте пожара проходят следственные мероприятия.
Пожар вспыхнул ночью в частном деревянном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района. В результате погибли пять человек, двое пострадали, сообщали ранее в ГУ МЧС по региону.
По данным Минздрава республики, состояние пострадавших женщины и девочки крайне тяжелое.
