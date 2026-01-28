Рейтинг@Mail.ru
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 28.01.2026
05:51 28.01.2026
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 28.01.2026
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре
Уголовное дело возбудили в Якутии после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба СУ... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия, россия, ломоносов, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ломоносов, Нюрбинский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре

СК возбудил уголовное дело после гибели 5 человек при пожаре в Якутии

ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутии после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"По факту гибели людей при пожаре в селе Нюрбачан возбуждено уголовное дело Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели пяти человек в частном жилом доме в селе Нюрбачан", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом в Приангарье
27 января, 15:48
Как отметили в ведомстве, на месте происшествия обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения. В реанимационном отделении больницы в настоящее время находятся четырехлетняя девочка и ее мать 1999 года рождения.
В настоящее время на месте пожара проходят следственные мероприятия.
Пожар вспыхнул ночью в частном деревянном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района. В результате погибли пять человек, двое пострадали, сообщали ранее в ГУ МЧС по региону.
По данным Минздрава республики, состояние пострадавших женщины и девочки крайне тяжелое.
Последствия пожара в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СК назвал возможную причину возгорания в частном доме в Балашихе
27 января, 09:36
 
ПроисшествияРоссияЛомоносовНюрбинский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
