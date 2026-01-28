В Якутии возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре

ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутии после пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения. В реанимационном отделении больницы в настоящее время находятся четырехлетняя девочка и ее мать 1999 года рождения.