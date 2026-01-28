Уголовное дело на сына "крабового короля" поступило в суд Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело на сына "крабового короля" Александра Кана поступило в суд Владивостока из Верховного суда, где определялась его подсудность, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

"Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении Александра Кана. Дата судебного заседания еще не назначена", - сказала Оленева.

Она отметила, что 30 января состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста на имущество Александра Кана.

Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

ГП 2 июня 2025 года сообщала, что уголовное дело в отношении сына "крабового короля" о контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей направлено в суд Владивостока. Оттуда дело перенаправили по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд, там прокурор заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности. Кассация вернула дело в Приморье, Верховный суд в январе подтвердил это решение.

Александр Кан объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, он с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.