Дело Пичугина, пережившего дрейф в Охотском море, поступило в суд

УЛАН-УДЭ, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, поступило в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Она отметила, что суд еще не назначен, так как у судьи по праву есть месяц, чтобы ознакомиться с делом.