Дело Пичугина, пережившего дрейф в Охотском море, поступило в суд - РИА Новости, 28.01.2026
04:33 28.01.2026
Дело Пичугина, пережившего дрейф в Охотском море, поступило в суд
Дело Пичугина, пережившего дрейф в Охотском море, поступило в суд
происшествия
улан-удэ
охотское море
николаевск-на-амуре
следственный комитет россии (ск рф)
россия
улан-удэ
охотское море
николаевск-на-амуре
россия
происшествия, улан-удэ, охотское море, николаевск-на-амуре, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Улан-Удэ, Охотское море, Николаевск-на-Амуре, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
УЛАН-УДЭ, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, поступило в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море будут судить
10 октября 2025, 09:47
Сначала дело направили в суд Николаевска-на-Амуре, но мать двух братьев Пичугиных, признанная потерпевшей, попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку проживает в Бурятии. В декабре 2025 года Верховный суд РФ сообщил РИА Новости, что дело направили в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
"Дело поступило в суд", - сказала представитель пресс-службы суда.
Она отметила, что суд еще не назначен, так как у судьи по праву есть месяц, чтобы ознакомиться с делом.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Спасенный Пичугин после лечения в больнице уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине.
Позже на Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа". По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
27 января 2025, 08:00
 
