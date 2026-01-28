В Общественной палате предложили ввести "совместный декрет"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ввести в России "совместный декрет", предусматривающий одновременное нахождение матери и ближайшего родственника в отпуске после рождения ребенка, предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко в беседе с РИА Новости отметил, что сегодня часто роды проходят в перинатальных центрах далеко от дома, семьи вынуждены снимать жилье, а родственники не могут взять отпуск именно в тот период, когда матери после родов особенно нужна помощь, в связи с чем нужны дополнительные меры поддержки.

"Такой мерой поддержки мог бы стать совместный декрет, а именно совместное нахождение мамы в отпуске по беременности и родам и ближайшего родственника - в отпуске по уходу за ребенком", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что по закону отпуск по уходу за ребенком могут брать близкие родственники или опекуны, только если мать не находится в отпуске по беременности и родам, однако именно в этот период женщина особенно нуждается в помощи.

"Эта инициатива может начинать реализовываться с многодетных семей, там, где у мамы появляются третий и последующие дети. Чтобы могла появиться возможность помощи папы, бабушек и дедушек. Но я бы стал рассматривать эту инициативу для всех, потому что маме, когда у нее первый ребенок, тоже нужна такая поддержка", - добавил Рыбальченко.

По его словам, по нынешнему законодательству отцу положен только пятидневный отпуск за счет работодателя, которые часто отказывают, хотя помощь папы в этот период была бы важна для поддержки матери и ухода за другими детьми.