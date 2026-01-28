В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Банковские данные, коды из СМС и другую личную информацию нельзя сообщать незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банка, полиции или техподдержки Госуслуг, Банковские данные, коды из СМС и другую личную информацию нельзя сообщать незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банка, полиции или техподдержки Госуслуг, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

"Номер карты, срок её действия, CVC-код (три цифры на обороте), логины и пароли от интернет-банка. Этой информации достаточно, чтобы украсть ваши деньги. Одноразовые пароли открывают доступ к Госуслугам, почте и подтверждают платежи. Именно их чаще всего и выманивают мошенники. Никогда никому не диктуйте коды из СМС", - отметили в ведомстве.

Также в МВД рассказали, что если злоумышленники знают серию и номер вашего паспорта, ИНН, СНИЛС или имеют фото документов, то они могут оформить заём или зарегистрировать новый номер телефона на человека.

Правоохранители посоветовали не сообщать личные данные по телефону или на личных страницах в соцсетях.

"Не сообщайте по телефону и не указывайте на открытых страницах в соцсетях данные: ваш адрес, номера близких, маршрут поездки, если куда-то едете, ваше точное местоположение на данный момент", - подчеркнули в МВД.