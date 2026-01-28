Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dannye-2070746250.html
В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам
В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам - РИА Новости, 28.01.2026
В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам
Банковские данные, коды из СМС и другую личную информацию нельзя сообщать незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банка, полиции или... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:57:00+03:00
2026-01-28T12:57:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260128/ekspert-2070680258.html
https://ria.ru/20260127/simonjan-2070527093.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам

МВД: банковские данные и коды из СМС нельзя сообщать незнакомцам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Банковские данные, коды из СМС и другую личную информацию нельзя сообщать незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками банка, полиции или техподдержки Госуслуг, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.
"Номер карты, срок её действия, CVC-код (три цифры на обороте), логины и пароли от интернет-банка. Этой информации достаточно, чтобы украсть ваши деньги. Одноразовые пароли открывают доступ к Госуслугам, почте и подтверждают платежи. Именно их чаще всего и выманивают мошенники. Никогда никому не диктуйте коды из СМС", - отметили в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний
Вчера, 04:54
Также в МВД рассказали, что если злоумышленники знают серию и номер вашего паспорта, ИНН, СНИЛС или имеют фото документов, то они могут оформить заём или зарегистрировать новый номер телефона на человека.
Правоохранители посоветовали не сообщать личные данные по телефону или на личных страницах в соцсетях.
"Не сообщайте по телефону и не указывайте на открытых страницах в соцсетях данные: ваш адрес, номера близких, маршрут поездки, если куда-то едете, ваше точное местоположение на данный момент", - подчеркнули в МВД.
Также, как рассказали в ведомстве, иногда мошенникам хватает всего трёх деталей: имени, даты рождения и номера телефона, чтобы подобрать пароль к аккаунту, взломать почту или оформить заём.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Симоньян предупредила о новом виде мошенничества
27 января, 13:07
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала