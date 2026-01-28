Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании уведомило российское посольство о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, при этом любые ограничения на свободу передвижения осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда.
"МИД Дании 23 января уведомил, что посольству необходимо информировать МИД Дании минимум за 24 часа до даты въезда на датскую территорию, в том числе и в случае транзита, аккредитованных в других странах ЕС сотрудников российских дипломатических миссий, включая совершеннолетних членов их семей", - сказал Барбин.
Посол добавил, что такие же правила касаются и сотрудников посольства при посещении других стран ЕС. По словам главы дипмиссии, для посещения датского острова Борнхольм сотрудникам посольства в Копенгагене теперь придется в обязательном порядке уведомлять МИД Швеции, поскольку паромное сообщение с этим островом организовано из шведского порта.
"Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств", - добавил Барбин.
Посол подчеркнул, что избирательный характер применения нового порядка передвижения является очередным примером враждебной и дискриминационной политики ЕС в отношении России и российских представителей в странах блока.