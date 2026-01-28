Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании уведомило российское посольство о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, при этом любые ограничения на свободу передвижения осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

"Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств", - добавил Барбин.