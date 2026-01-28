Рейтинг@Mail.ru
Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
17:52 28.01.2026 (обновлено: 18:09 28.01.2026)
Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС
Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС
Министерство иностранных дел Дании уведомило российское посольство о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, при этом любые... РИА Новости, 28.01.2026
Дания ограничила передвижения российских дипломатов внутри ЕС

Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов внутри ЕС

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании уведомило российское посольство о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, при этом любые ограничения на свободу передвижения осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, заявил РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда.
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
Вчера, 15:23
"МИД Дании 23 января уведомил, что посольству необходимо информировать МИД Дании минимум за 24 часа до даты въезда на датскую территорию, в том числе и в случае транзита, аккредитованных в других странах ЕС сотрудников российских дипломатических миссий, включая совершеннолетних членов их семей", - сказал Барбин.
Посол добавил, что такие же правила касаются и сотрудников посольства при посещении других стран ЕС. По словам главы дипмиссии, для посещения датского острова Борнхольм сотрудникам посольства в Копенгагене теперь придется в обязательном порядке уведомлять МИД Швеции, поскольку паромное сообщение с этим островом организовано из шведского порта.
"Любые ограничения на свободу передвижения, даже имеющие уведомительный характер, не только осложняют выполнение российскими представителями своих служебных функций, но и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий иностранных государств", - добавил Барбин.
Посол подчеркнул, что избирательный характер применения нового порядка передвижения является очередным примером враждебной и дискриминационной политики ЕС в отношении России и российских представителей в странах блока.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов
27 января, 14:17
 
