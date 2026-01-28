Прежний мировой порядок кончился и не вернется, считает премьер Дании

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прежний мировой порядок кончился и вряд ли вернется, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции в парижском университете.
Датский премьер вместе с премьер-министром Гренландии Йенс-Фредериком Нильсеном приняли участие в конференции, организованной Институтом политических исследований в Париже. Ранее во вторник премьеры провели встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а сегодня, как ожидается, их примет президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мировой порядок, каким мы его знаем и за который мы боролись 80 лет, закончился, и я не думаю, что он вернется", - приводит слова из выступления Фредериксен агентство Рейтер.
"Мы разделяем опасения (США - ред.) насчет безопасности Арктики", - добавила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
