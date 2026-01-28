Рейтинг@Mail.ru
Прежний мировой порядок кончился и не вернется, считает премьер Дании - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 28.01.2026 (обновлено: 13:31 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/daniya-2070757341.html
Прежний мировой порядок кончился и не вернется, считает премьер Дании
Прежний мировой порядок кончился и не вернется, считает премьер Дании - РИА Новости, 28.01.2026
Прежний мировой порядок кончился и не вернется, считает премьер Дании
Прежний мировой порядок кончился и вряд ли вернется, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции в парижском университете. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:27:00+03:00
2026-01-28T13:31:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
метте фредериксен
фридрих мерц
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
https://ria.ru/20260123/evropa-2069760170.html
https://ria.ru/20260127/ssha-2070336321.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, метте фредериксен, фридрих мерц, эммануэль макрон
В мире, Гренландия, США, Дания, Метте Фредериксен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
Прежний мировой порядок кончился и не вернется, считает премьер Дании

Премьер Дании Фредериксен: прежний мировой порядок кончился и вряд ли вернется

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прежний мировой порядок кончился и вряд ли вернется, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции в парижском университете.
Датский премьер вместе с премьер-министром Гренландии Йенс-Фредериком Нильсеном приняли участие в конференции, организованной Институтом политических исследований в Париже. Ранее во вторник премьеры провели встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а сегодня, как ожидается, их примет президент Франции Эммануэль Макрон.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Европа переживает серьезный спад доверия к США, пишут СМИ
23 января, 08:42
«
"Мировой порядок, каким мы его знаем и за который мы боролись 80 лет, закончился, и я не думаю, что он вернется", - приводит слова из выступления Фредериксен агентство Рейтер.
Премьер заявила, что лучший путь для Европы и США - держаться вместе и искать выход из кризиса.
«
"Мы разделяем опасения (США - ред.) насчет безопасности Арктики", - добавила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияМетте ФредериксенФридрих МерцЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала