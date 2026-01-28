Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании сделала провокационное заявление о России - РИА Новости, 28.01.2026
13:20 28.01.2026 (обновлено: 15:04 28.01.2026)
Премьер Дании сделала провокационное заявление о России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен утверждает, что у Москвы якобы нет желания мириться с европейскими странами, передает The Guardian. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, дания, россия, метте фредериксен, владимир путин, москва, нато
В мире, Дания, Россия, Метте Фредериксен, Владимир Путин, Москва, НАТО
Метте Фредериксен
Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен утверждает, что у Москвы якобы нет желания мириться с европейскими странами, передает The Guardian.
"Россия не хочет мира с Европой", — заявила она.
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Вчера, 12:06
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Вчера, 12:06
Фредериксен также считает, что между США и Старым Светом должно быть единство.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии".
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Вчера, 10:22
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Вчера, 10:22
 
Политика
В мире
Дания
Россия
Метте Фредериксен
Владимир Путин
Москва
НАТО
 
 
