Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят
Росздравнадзор проверяет больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения перинатального центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:48:00+03:00
происшествия
Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят
Росздравнадзор проверяет больницу в Якутии, где женщина родила в холле отделения