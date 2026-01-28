Рейтинг@Mail.ru
Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/chp-2070871238.html
Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят
Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят - РИА Новости, 28.01.2026
Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят
Росздравнадзор проверяет больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения перинатального центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:48:00+03:00
2026-01-28T22:48:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
https://ria.ru/20251222/rody-2063032660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят

Росздравнадзор проверяет больницу в Якутии, где женщина родила в холле отделения

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения перинатального центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее министерство здравоохранения Якутии сообщало, что местная жительница родила в холле приемного отделения перинатального центра районной больницы №1-НЦМ. Новорожденный получил травму, но жизни ребенка ничего не угрожает, за его состоянием круглосуточно наблюдают. По данным Telegram-канала "112", женщина приехала в отделение с потугами, но сотрудники регистратуры не оказали ей помощь.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия) выясняет обстоятельства случившегося инцидента", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщина в послеродовой палате - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Тридцать часов рожала мертвого сына": в чем винят врачей из Калининграда
22 декабря 2025, 08:00
 
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала