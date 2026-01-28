Больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения, проверят

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет больницу в Якутии, где женщина родила в холле приемного отделения перинатального центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее министерство здравоохранения Якутии сообщало, что местная жительница родила в холле приемного отделения перинатального центра районной больницы №1-НЦМ. Новорожденный получил травму, но жизни ребенка ничего не угрожает, за его состоянием круглосуточно наблюдают. По данным Telegram-канала "112", женщина приехала в отделение с потугами, но сотрудники регистратуры не оказали ей помощь.