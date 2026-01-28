Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 28.01.2026 (обновлено: 17:11 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/chp-2070798647.html
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз - РИА Новости, 28.01.2026
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз
Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:16:00+03:00
2026-01-28T17:11:00+03:00
происшествия
россия
могоча
шилка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20251225/chp-2064712726.html
россия
могоча
шилка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, могоча, шилка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Могоча, Шилка, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз

В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в -40 градусов

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подростка, который проехал свою остановку, якобы высадили из поезда "Владивосток - Москва" в 40-градусный мороз на следующей станции, откуда до нужного места было почти 150 километров. Уточнялось, что он ехал на учёбу в колледж со станции Могоча до станции Шилка, но уснул.
По данным транспортного надзорного ведомства, в среду жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.
"По указанным фактам организована проверка в сфере защиты прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своём Тelegram-канале.
Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обстоятельства происшествия выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ануфриеву В.П. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - позже уточнил в релизе СК России.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Югре проверят инцидент с высадкой ребенка из автобуса в сильный мороз
25 декабря 2025, 19:26
 
ПроисшествияРоссияМогочаШилкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала