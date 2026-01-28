В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, . Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подростка, который проехал свою остановку, якобы высадили из поезда "Владивосток - Москва" в 40-градусный мороз на следующей станции, откуда до нужного места было почти 150 километров. Уточнялось, что он ехал на учёбу в колледж со станции Могоча до станции Шилка , но уснул.

По данным транспортного надзорного ведомства, в среду жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.

"По указанным фактам организована проверка в сфере защиты прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своём Тelegram-канале.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обстоятельства происшествия выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.