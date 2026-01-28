https://ria.ru/20260128/chp-2070798647.html
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз - РИА Новости, 28.01.2026
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз
Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:16:00+03:00
2026-01-28T16:16:00+03:00
2026-01-28T17:11:00+03:00
происшествия
россия
могоча
шилка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20251225/chp-2064712726.html
россия
могоча
шилка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, могоча, шилка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Могоча, Шилка, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в мороз
В Забайкалье проверят информацию о высадке подростка из поезда в -40 градусов
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости
. Прокуроры проверят информацию о том, что подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз в Забайкалье, сообщает
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подростка, который проехал свою остановку, якобы высадили из поезда "Владивосток - Москва" в 40-градусный мороз на следующей станции, откуда до нужного места было почти 150 километров. Уточнялось, что он ехал на учёбу в колледж со станции Могоча
до станции Шилка
, но уснул.
По данным транспортного надзорного ведомства, в среду жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.
"По указанным фактам организована проверка в сфере защиты прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своём Тelegram-канале.
Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России
организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обстоятельства происшествия выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ануфриеву В.П. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - позже уточнил в релизе СК России.