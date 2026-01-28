https://ria.ru/20260128/chp-2070781570.html
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за длительных проблем с водоснабжением в... РИА Новости, 28.01.2026
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
В Ростовской области завели уголовное дело из-за проблем с водоснабжением
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за длительных проблем с водоснабжением в муниципалитетах Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
В районе хутора Вишневецкий 16 января произошел порыв на магистральном водоводе, из-за чего в ряде муниципалитетов была либо остановлена подача воды, либо осуществлялась с пониженным давлением. Спустя два дня во время опрессовки произошел повторный порыв, без воды остались жители двух городов и ряда поселков.
По данным прокуратуры области, ненадлежащее водоснабжение наблюдалось продолжительное время у более 70 тысяч граждан и в 74 социальных объектах, подвоз воды населению города Гуково
осуществлялся с существенными нарушениями.
"На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования на контроле надзорного ведомства", - сказал представитель областной прокуратуры.