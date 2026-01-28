В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за длительных проблем с водоснабжением в муниципалитетах Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.

В районе хутора Вишневецкий 16 января произошел порыв на магистральном водоводе, из-за чего в ряде муниципалитетов была либо остановлена подача воды, либо осуществлялась с пониженным давлением. Спустя два дня во время опрессовки произошел повторный порыв, без воды остались жители двух городов и ряда поселков.