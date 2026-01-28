Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
15:03 28.01.2026
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением
происшествия, ростовская область, гуково, россия
Происшествия, Ростовская область, Гуково, Россия
В Ростовской области завели дело из-за проблем с водоснабжением

В Ростовской области завели уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за длительных проблем с водоснабжением в муниципалитетах Ростовской области, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
В районе хутора Вишневецкий 16 января произошел порыв на магистральном водоводе, из-за чего в ряде муниципалитетов была либо остановлена подача воды, либо осуществлялась с пониженным давлением. Спустя два дня во время опрессовки произошел повторный порыв, без воды остались жители двух городов и ряда поселков.
По данным прокуратуры области, ненадлежащее водоснабжение наблюдалось продолжительное время у более 70 тысяч граждан и в 74 социальных объектах, подвоз воды населению города Гуково осуществлялся с существенными нарушениями.
"На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования на контроле надзорного ведомства", - сказал представитель областной прокуратуры.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
На Урале завели дело после отключения света в двух деревнях в морозы
17 января, 18:50
 
