https://ria.ru/20260128/cherkassy-2070792693.html
В Черкассах снова прогремели взрывы
В Черкассах снова прогремели взрывы - РИА Новости, 28.01.2026
В Черкассах снова прогремели взрывы
Взрыв прогремел в третий раз за день в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:54:00+03:00
2026-01-28T15:54:00+03:00
2026-01-28T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
украина
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черкассы
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкассы, украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Черкасская область
В Черкассах снова прогремели взрывы
В Черкассах третий раз за день прогремели взрывы