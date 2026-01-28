https://ria.ru/20260128/cherkassy-2070722782.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв
Повторный взрыв прогремел в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.01.2026
В Черкассах прогремел взрыв
