Прокурор запросил четыре года для экс-партнера Чекалиных

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон запросил четыре года колонии для бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу назначить Вишняку в качестве наказания четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей", - сказала гособвинитель.

Сторона защиты просила принять во внимание, что Вишняк признал вину, дал изобличающие показания, оказывал благотворительную помощь десантному батальону, а также положительно характеризуется, адвокат просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд огласит приговор завтра, 29 января, в 10.00.

Уголовное дело в отношении бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка рассматривается отдельно от основного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ , то есть в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. На прошлой неделе суд провел первое заседание по существу, в ходе которого Вишняк дал признательные показания и заявил, что это позволило изобличить членов преступной группы.

Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных. Чекалин в суде частично признал вину, а также просил разрешить ему продать загородный коттедж в Истринском районе Подмосковья для уплаты налогов. Его бывшая супруга вину не признала. Она заявила в суде, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.

Кроме того, суд успел допросить двух сотрудников Федеральной налоговой службы. Один из экспертов заявил, что нарушения валютного законодательства выявлены не были.