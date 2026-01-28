https://ria.ru/20260128/chatgpt-2070841641.html
Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT, пишут СМИ
Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2026
Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT, пишут СМИ
Исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал ведомственные документы в публичную РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:40:00+03:00
2026-01-28T18:40:00+03:00
2026-01-28T18:40:00+03:00
в мире
илон маск
politico
министерство внутренней безопасности сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20260120/ii-2069179225.html
https://ria.ru/20260105/ii-2066497216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, politico, министерство внутренней безопасности сша, удары сша по венесуэле
В мире, Илон Маск, Politico, Министерство внутренней безопасности США, Удары США по Венесуэле
Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT, пишут СМИ
Politico: глава кибербезопасности США Готтумуккала загружал документы в ChatGPT
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал ведомственные документы в публичную версию чат-бота ChatGPT прошлым летом, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника.
Издание сообщает, что действия директора вызвали множество автоматических предупреждений безопасности. При этом источники заявили, что ни один из загруженных документов не был засекречен, однако они были предназначены только для внутреннего пользования сотрудников ведомства.
Politico
также приводит комментарий директора CISA по связям с общественность Марси Маккарти. В нем Маккарти заявила, что Готтумуккале было выдано разрешение на использование чат-бота и что срок его действия и эксплуатация ChatGPT носили ограниченный характер.
Двое источников заявили, что после случая с загрузкой у Готтумуккалы были встречи с начальником юридической службы министерства внутренней безопасности США
Джозефом Маззара и главой информационной службы министерства Антуаном Маккордом для оценки ущерба, нанесенного действиями и.о. директора.
Все источники поделились информацией, что Готтумуккала также встретился с главой информационной службы CISA Робертом Костелло и главным советником директора Спенсером Фишером касательно правильного использования материалов, предназначенных для внутреннего пользования.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.