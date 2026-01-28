Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT, пишут СМИ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал ведомственные документы в публичную версию чат-бота ChatGPT прошлым летом, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника.

Издание сообщает, что действия директора вызвали множество автоматических предупреждений безопасности. При этом источники заявили, что ни один из загруженных документов не был засекречен, однако они были предназначены только для внутреннего пользования сотрудников ведомства.