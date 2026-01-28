https://ria.ru/20260128/braziliya-2070683135.html
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы - РИА Новости, 28.01.2026
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
Нападение пираний на по меньшей мере десять туристов в реке Парагуасу в Бразилии привело к перекрытию популярного места для отдыха, пишет британский таблоид...
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Нападение пираний на по меньшей мере десять туристов в реке Парагуасу в Бразилии привело к перекрытию популярного места для отдыха, пишет британский таблоид Daily Mail
.
"По меньшей мере десять человек получили ранения в результате нападения пираний во время купания в популярной среди туристов реке", — говорится в материале.
Издание отмечает, что после нападений местные власти объявили о закрытии участка реки для купания и установке предупреждающих знаков об опасности нападения пираний.
Это первое нападение пираний в данном районе, планируется провести исследование.
В середине января бразильское издание Diário do Litoral сообщило, что рыбак из Бразилии
поймал существо, похожее на доисторического монстра. Неожиданный гость скрывался в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.