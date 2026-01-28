Рейтинг@Mail.ru
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
05:55 28.01.2026
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы - РИА Новости, 28.01.2026
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы
Нападение пираний на по меньшей мере десять туристов в реке Парагуасу в Бразилии привело к перекрытию популярного места для отдыха, пишет британский таблоид... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:55:00+03:00
2026-01-28T05:55:00+03:00
бразилия
https://ria.ru/20251216/ryba-2062268603.html
https://ria.ru/20251202/ryba-2059204375.html
бразилия
бразилия
Бразилия
СМИ: купавшихся туристов атаковали хищные рыбы

DM: в Бразилии не меньше десяти туристов пострадали из-за нападения пираний

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРыба пиранья
Рыба пиранья - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рыба пиранья. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Нападение пираний на по меньшей мере десять туристов в реке Парагуасу в Бразилии привело к перекрытию популярного места для отдыха, пишет британский таблоид Daily Mail.
"По меньшей мере десять человек получили ранения в результате нападения пираний во время купания в популярной среди туристов реке", — говорится в материале.
Названа самая популярная рыба у россиян
16 декабря 2025, 03:14
Названа самая популярная рыба у россиян
16 декабря 2025, 03:14
Издание отмечает, что после нападений местные власти объявили о закрытии участка реки для купания и установке предупреждающих знаков об опасности нападения пираний.
Это первое нападение пираний в данном районе, планируется провести исследование.
В середине января бразильское издание Diário do Litoral сообщило, что рыбак из Бразилии поймал существо, похожее на доисторического монстра. Неожиданный гость скрывался в тихих водах реки Маринейру в штате Сан-Паулу.
Жителю Кубани вместо скумбрии продали ядовитую рыбу
2 декабря 2025, 14:15
Жителю Кубани вместо скумбрии продали ядовитую рыбу
2 декабря 2025, 14:15
 
Бразилия
 
 
