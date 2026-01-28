https://ria.ru/20260128/bpla-2070709200.html
В Севастополе обломки БПЛА повредили несколько домов
В Севастополе обломки БПЛА повредили несколько домов - РИА Новости, 28.01.2026
В Севастополе обломки БПЛА повредили несколько домов
Несколько домов повреждено в Севастополе из-за падения осколков и обломков сбитых БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
В Севастополе обломки БПЛА повредили несколько домов
В Севастополе обломки сбитых украинских дронов повредили несколько домов