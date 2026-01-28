На Кубани четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Краснодарский край получили повреждения четыре частных дома, сообщил региональный оперативный штаб.
"В Северском районе в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома. Во всех случаях пострадавших нет", — говорится в его Telegram-канале.
На хуторе Свободный обломки дронов упали на два дома, там выбило стекла в окнах. Еще два дома пострадали в в станице Северской — в одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — тоже выбило стекла.
В месте работают оперативные и специальные службы.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, из них 24 — над Краснодарским краем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
