На Кубани четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, из них 24 — над Краснодарским краем.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.