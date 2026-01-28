Рейтинг@Mail.ru
На Кубани четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 28.01.2026 (обновлено: 09:53 28.01.2026)
На Кубани четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
При налете украинских беспилотников на Краснодарский край получили повреждения четыре частных дома, сообщил региональный оперативный штаб. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
северский район
краснодарский край
свободный
северский район
краснодарский край
свободный
На Кубани четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Краснодарский край получили повреждения четыре частных дома, сообщил региональный оперативный штаб.
Северском районе в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома. Во всех случаях пострадавших нет", — говорится в его Telegram-канале.
На хуторе Свободный обломки дронов упали на два дома, там выбило стекла в окнах. Еще два дома пострадали в в станице Северской — в одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — тоже выбило стекла.
В месте работают оперативные и специальные службы.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, из них 24 — над Краснодарским краем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
