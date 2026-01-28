Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале
03:21 28.01.2026
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале
Минимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составит 967,61 рубля в феврале, рассказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T03:21:00+03:00
2026-01-28T03:21:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
россия
общество, россия, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале

РИА Новости: размер выплаты по больничному в феврале составит 967,61 рубля

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составит 967,61 рубля в феврале, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Парламентарий уточнил, что в России с 1 января размер МРОТ вырос до 27 093 рублей, что способствовало росту минимальных выплат по больничным листам.
"В январе 2026 года минимальный размер пособия за один день больничного составит 873,97 рубля, так как в январе 31 день, а в феврале - 967,61 рубля, так как в нем 28 дней", - сказал Леонов.
Он напомнил, что для расчета пособия по временной нетрудоспособности (больничного) работающего гражданина берется сумма его заработка за два предыдущих календарных года перед болезнью.
"Если работник в указанные годы не работал или его средний заработок за эти периоды в расчете за полный календарный месяц оказался менее минимального размера оплаты труда, установленного на день наступления болезни, то средний заработок для исчисления пособия принимается равным МРОТ. Поэтому для расчета минимального размера пособия за один день больничного нужно взять 27 093 рубля и поделить их на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни", - заключил депутат.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
