Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на мужчину в Херсонской области
Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на мужчину в Херсонской области
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на мужчину в селе Старая Збурьевка Херсонской области, он получил тяжелые осколочные ранения, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.01.2026
херсонская область
