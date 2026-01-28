Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура завершила расследование дела блогера Гасанова - РИА Новости, 28.01.2026
11:20 28.01.2026 (обновлено: 11:36 28.01.2026)
Прокуратура завершила расследование дела блогера Гасанова
Завершено расследование дела блогера Гусейна Гасанова, заочно обвиняемого в отмывании денег, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Прокуратура завершила расследование дела блогера Гасанова

Прокуратура завершила расследование дела Гасанова, обвиняемого в отмывании денег

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела блогера Гусейна Гасанова, заочно обвиняемого в отмывании денег, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"В прокуратуру Южного административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении блогера Гусейна Гасанова. Предварительное расследование по делу завершено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гасанову заочно предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, он заочно арестован и объявлен в розыск.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет РФ, в сумме более 170 миллионов рублей. Отмечается, что для придания законности имеющихся финансов, полученных при уклонении от уплаты налогов, Гасанов "легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей".
