Более 3 миллиардов рублей может получить малый бизнес по льготному лизингу
10:00 28.01.2026
Более 3 миллиардов рублей может получить малый бизнес по льготному лизингу
Корпорация МСП в 2026 году предоставит малому бизнесу 3,15 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования, сообщает пресс-служба корпорации.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Корпорация МСП в 2026 году предоставит малому бизнесу 3,15 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования, сообщает пресс-служба корпорации.
Получателями средств могут стать предприятия из обрабатывающей и легкой промышленности, а в новых регионах — также из сфер туризма, медицины, науки и спорта. Всего до 2030 года малый бизнес получит не менее 18 миллиардов рублей льготного лизинга.
Для российского оборудования ставка составит 6%, для зарубежного — 8%. В новых регионах ставки снижены до 1% и 3%, соответственно.
"В текущем году мы продолжаем таргетировать лизинговую поддержку бизнеса на приоритетные отрасли, прежде всего — обрабатывающее производство и легкую промышленность. Для малых предприятий инструмент льготного лизинга является эффективной мерой поддержки, позволяя модернизировать и расширять производства даже в условиях высокой стоимости кредитных средств. В 2026 году мы сохранили ставки на лизинг на низком уровне, чтобы небольшие предприятия могли продолжать свое развитие и расширять линейки продукции, в том числе для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он отметил, что важным направлением остается развитие малого бизнеса в новых регионах. Для этого Корпорация МСП продолжает поддержку местных производств как за счет минимальных ставок (от 1% годовых), так и более широкого спектра отраслей, в числе которых туризм, медицина, наука, спорт.
В числе предприятий, получивших льготное лизинговое финансирование в 2025 году по программе Корпорации МСП — Завод минеральной воды в Новоазовске Донецкой народной республики. Предприятия привлекло 5,6 миллиона рублей на приобретение нового оборудования. Это позволит на 25% увеличить объем выпуска продукции, прежде всего за счет роста производства бутылок объемом 19 литров в три раза — до 800 штук в день. Дополнительное оборудование позволит наносить маркировку "Честный знак".
Корпорация МСП также предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 15 миллионов рублей для расширения парка станков компании "Ижавтоторм" (ООО "ИАТ", город Ижевск) — отечественному производителю тормозных и топливных трубопроводов для автомобилей. Внедрение нового оборудования позволит предприятию автоматизировать производство и увеличить объем выпуска продукции на 25%.
Программа льготного лизинга реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Оператор программы — МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП. Получить лизинговое финансирование можно, подав заявку через цифровую платформу МСП.РФ.
