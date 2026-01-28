Более 3 миллиардов рублей может получить малый бизнес по льготному лизингу

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Корпорация МСП в 2026 году предоставит малому бизнесу 3,15 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования, сообщает пресс-служба корпорации.

Получателями средств могут стать предприятия из обрабатывающей и легкой промышленности, а в новых регионах — также из сфер туризма, медицины, науки и спорта. Всего до 2030 года малый бизнес получит не менее 18 миллиардов рублей льготного лизинга.

Для российского оборудования ставка составит 6%, для зарубежного — 8%. В новых регионах ставки снижены до 1% и 3%, соответственно.

Александра Исаевича. "В текущем году мы продолжаем таргетировать лизинговую поддержку бизнеса на приоритетные отрасли, прежде всего — обрабатывающее производство и легкую промышленность. Для малых предприятий инструмент льготного лизинга является эффективной мерой поддержки, позволяя модернизировать и расширять производства даже в условиях высокой стоимости кредитных средств. В 2026 году мы сохранили ставки на лизинг на низком уровне, чтобы небольшие предприятия могли продолжать свое развитие и расширять линейки продукции, в том числе для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны", — цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП

Он отметил, что важным направлением остается развитие малого бизнеса в новых регионах. Для этого Корпорация МСП продолжает поддержку местных производств как за счет минимальных ставок (от 1% годовых), так и более широкого спектра отраслей, в числе которых туризм, медицина, наука, спорт.

В числе предприятий, получивших льготное лизинговое финансирование в 2025 году по программе Корпорации МСП — Завод минеральной воды в Новоазовске Донецкой народной республики. Предприятия привлекло 5,6 миллиона рублей на приобретение нового оборудования. Это позволит на 25% увеличить объем выпуска продукции, прежде всего за счет роста производства бутылок объемом 19 литров в три раза — до 800 штук в день. Дополнительное оборудование позволит наносить маркировку "Честный знак".

Корпорация МСП также предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 15 миллионов рублей для расширения парка станков компании "Ижавтоторм" (ООО "ИАТ", город Ижевск ) — отечественному производителю тормозных и топливных трубопроводов для автомобилей. Внедрение нового оборудования позволит предприятию автоматизировать производство и увеличить объем выпуска продукции на 25%.