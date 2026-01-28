Раввины прокомментировали решение суда США по делу о библиотеке Шнеерсона

МОСКВА 28 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода рассказали РИА Новости, что положительно оценивают решение верховного суда США о закрытии дела библиотеки Шнеерсона и отмене штрафа против РФ.

Ранее СМИ сообщили, что верховный суд США закрыл дело о библиотеке Шнеерсона и отменил штраф за невозвращение Россией библиотеки живущим в Соединенных Штатах хасидам движения "Хабад" (направление в иудаизме, которое представляет также Федерация еврейских общин РФ). Решение суда закрепило выводы апелляционного суда и предписало прекратить иск "Агудас Хасидей Хабад" против РФ.

"Я всегда говорю, что любой вопрос нужно решать мирно. Обычно говорят, что на ступеньках в судах решаются все вопросы. Люди не хотят судиться, люди хотят найти решение. Иногда это компромисс, иногда это обоюдное решение, хорошее для всех", - сказал агентству Лазар.

В свою очередь, Борода в беседе с агентством объяснил, что библиотека музея - филиал Российской государственной библиотеки (РГБ), и в ней находятся 4,6 тысячи книг из библиотеки Шнеерсона.

"Верховный суд США отменил все решения судов предыдущих кассаций, которые обвиняли Россию, требовали возвращения книг и назначали ежедневные штрафы в размере 50 тысяч долларов в день... Мне кажется, подобные претензии вообще не должны быть частью межгосударственных отношений, ведь из-за библиотеки Шнеерсона был ранее остановлен культурный обмен. Это принесло большой вред как для культуры России, так и для культуры США", - подчеркнул президент Федерации еврейский общин.

По словам Бороды, решение верховного суда США - это некое восстановление справедливости.

"Книги находятся в Еврейском музее. Все книги открыты для доступа. Можно почитать их в зале. И все книги оцифрованы и есть в интернете", - добавил раввин.

Библиотека Шнеерсона - 12 тысяч книг и 381 рукопись, - до революции принадлежала духовному лидеру хасидского движения "Хабад-Любавич" Йосефу Шнеерсону. Советское правительство в 1918 году национализировало ее и передало в закрытые фонды библиотеки Румянцевского музея, а затем - в Ленинку (ныне - РГБ). В 1990 году живущий в США зять Шнеерсона Менахем Шнеерсон потребовал через суд вернуть собрание хасидам.