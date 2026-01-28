Рейтинг@Mail.ru
Трамп еще не принял решение по новому главе ФРС, заявил Бессент
18:45 28.01.2026
Трамп еще не принял решение по новому главе ФРС, заявил Бессент
Трамп еще не принял решение по новому главе ФРС, заявил Бессент
Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения по новому главе ФРС, на рассмотрении по-прежнему находятся четыре кандидата, заявил... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
сша
Новости
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, федеральная резервная система сша, джером пауэлл
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США, Джером Пауэлл
Трамп еще не принял решение по новому главе ФРС, заявил Бессент

Бессент: Трамп до сих пор не принял окончательного решения по новому главе ФРС

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял окончательного решения по новому главе ФРС, на рассмотрении по-прежнему находятся четыре кандидата, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"У нас имеется четыре отличных кандидата", - ответил Бессент в интервью телеканалу CNBC на вопрос о новом главе ФРС.
На уточняющий вопрос, удалось ли сузить перечень возможных преемников главы ФРС Джерома Пауэлла, Бессент ответил отрицательно.
"Мы пока не определились с окончательным решением. Мы не расширили круг вариантов. Мы точно не знаем, когда будет сделано это объявление. Это известно только президенту", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп
22 января, 00:48
 
В миреСШАДональд ТрампСкотт БессентФедеральная резервная система СШАДжером Пауэлл
 
 
Заголовок открываемого материала