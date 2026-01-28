https://ria.ru/20260128/bespilotnik-2070683005.html
В Ростовской области уничтожили два БПЛА
БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.01.2026
