05:55 28.01.2026
В Ростовской области уничтожили два БПЛА
В Ростовской области уничтожили два БПЛА
БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:55:00+03:00
2026-01-28T05:55:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
россия
безопасность
ростовская область
россия
ростовская область, юрий слюсарь , россия, безопасность
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия, Безопасность
В Ростовской области уничтожили два БПЛА

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в двух районах - Азовском и Чертковском", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент работа по отражению воздушной атаки продолжается.
Ростовская областьЮрий СлюсарьРоссияБезопасность
 
 
