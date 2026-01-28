Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе внезапной проверки ВС - РИА Новости, 28.01.2026
20:40 28.01.2026
Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе внезапной проверки ВС
Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе внезапной проверки ВС - РИА Новости, 28.01.2026
Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе внезапной проверки ВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
белоруссия
александр лукашенко
александр вольфович
в мире, белоруссия, александр лукашенко, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Вольфович
Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе внезапной проверки ВС

Лукашенко заслушал доклад Вольфовича о ходе внезапной проверки ВС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил, глава государства держит на личном контроле этот вопрос, сообщило агентство Белта.
Внезапная проверка вооруженных сил по поручению главы государства началась 16 января.
"Президенту подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств. Александр Лукашенко отдельно интересовался, как в непростых погодных условиях организованы размещение и быт личного состава, наличие необходимого обмундирования", - говорится в сообщении.
Глава государства держит на личном контроле ход проверки, сообщило агентство,
Лукашенко особо акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности, отмечается в сообщении.
"Президент поставил необходимые задачи по дальнейшему ходу мероприятий проверки, которая продлится до весны текущего года. По ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию Вооруженных сил, подготовке и обучению личного состава", - сообщило агентство.
Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
9 декабря 2025, 15:55
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлександр Вольфович
 
 
