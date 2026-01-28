Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
18:21 28.01.2026
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев - РИА Новости, 28.01.2026
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев
Пункты обогрева организованы в Белгороде и оснащены всем необходимым для того, чтобы принять жителей в случае, если в городе произойдут перебои электроэнергии,... РИА Новости, 28.01.2026
белгородская область
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев

Гладков: пункты обогрева в Белгороде оснащены на случай перебоев электроэнергии

БЕЛГОРОД, 28 янв – РИА Новости. Пункты обогрева организованы в Белгороде и оснащены всем необходимым для того, чтобы принять жителей в случае, если в городе произойдут перебои электроэнергии, а для помощи в транспортировке маломобильных граждан будет сформирован особый реестр, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Глава региона лично проехал по нескольким пунктам временного обогрева в Белгороде, которые готовы к развертыванию при возможной потере энергии. "Сюда жители смогут прийти, чтобы погреться, получить ответы на возникающие вопросы, зарядить телефон, выпить горячий чай. Конечно, если ситуация будет максимально тяжелая, будем переходить к следующему этапу — разворачиванию ПВР и перемещению жителей в другие муниципалитеты и регионы", - отметил Гладков.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Гладков поручил ускорить перевод на резервные источники снабжения при ЧС
19 января, 16:03
Глава региона поблагодарил руководителей учреждений и коллективы за профессионализм и отзывчивость. Гладков уточнил, что в связи с тем, что пункты временного обогрева — это в основном школы и детские сады, куда придут маленькие дети, принять посетителей с животными не представляется возможным.
Кроме того, губернатор напомнил, что по номеру 122 можно оставить заявку на транспортировку пожилого родственника в пункт обогрева в случае нештатного отключения электроэнергии и призвал жителей, чьи родственники могут нуждаться в помощи в случае отключения света и тепла, сделать это заранее.
Для тех, кому будет трудно самостоятельно добраться до пунктов обогрева, в Белгородской области разработан специальный алгоритм действий – для быстрой координации уже сейчас родственникам необходимо позвонить по номеру 122 и оставить заявку для министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области.
"Мы составляем реестр, и в случае чрезвычайной ситуации сотрудники соцзащиты будут забирать ваших близких родственников и доставлять их в пункты временного обогрева", — сообщил губернатор.
На сегодняшний день уже зарегистрировано около 80 таких обращений из Белгорода и приграничных муниципальных образований региона. В случае необходимости сотрудники соцзащиты на основе этих списков организуют транспортировку маломобильных пожилых граждан в подготовленные пункты обогрева.
Молодожены во время регистрации брака - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Белгородской области ввели новую меру поддержки семей с детьми
26 января, 15:30
 
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
 
 
