В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев

БЕЛГОРОД, 28 янв – РИА Новости. Пункты обогрева организованы в Белгороде и оснащены всем необходимым для того, чтобы принять жителей в случае, если в городе произойдут перебои электроэнергии, а для помощи в транспортировке маломобильных граждан будет сформирован особый реестр, Пункты обогрева организованы в Белгороде и оснащены всем необходимым для того, чтобы принять жителей в случае, если в городе произойдут перебои электроэнергии, а для помощи в транспортировке маломобильных граждан будет сформирован особый реестр, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Глава региона лично проехал по нескольким пунктам временного обогрева в Белгороде, которые готовы к развертыванию при возможной потере энергии. "Сюда жители смогут прийти, чтобы погреться, получить ответы на возникающие вопросы, зарядить телефон, выпить горячий чай. Конечно, если ситуация будет максимально тяжелая, будем переходить к следующему этапу — разворачиванию ПВР и перемещению жителей в другие муниципалитеты и регионы", - отметил Гладков.

Глава региона поблагодарил руководителей учреждений и коллективы за профессионализм и отзывчивость. Гладков уточнил, что в связи с тем, что пункты временного обогрева — это в основном школы и детские сады, куда придут маленькие дети, принять посетителей с животными не представляется возможным.

Кроме того, губернатор напомнил, что по номеру 122 можно оставить заявку на транспортировку пожилого родственника в пункт обогрева в случае нештатного отключения электроэнергии и призвал жителей, чьи родственники могут нуждаться в помощи в случае отключения света и тепла, сделать это заранее.

Для тех, кому будет трудно самостоятельно добраться до пунктов обогрева, в Белгородской области разработан специальный алгоритм действий – для быстрой координации уже сейчас родственникам необходимо позвонить по номеру 122 и оставить заявку для министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области.

"Мы составляем реестр, и в случае чрезвычайной ситуации сотрудники соцзащиты будут забирать ваших близких родственников и доставлять их в пункты временного обогрева", — сообщил губернатор.