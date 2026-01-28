Мэр Нью-Йорка рассказал о катастрофической ситуации в городе

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Каждый четвертый житель Нью-Йорка находится за чертой бедности, заявил в среду мэр мегаполиса Зохран Мамдани.

"У нас один из четырех человек живет за чертой бедности", - заявил он телеканалу CNBC

При этом он отметил, что Нью-Йорк является одновременно самым богатым и самым дорогим городом в Соединенных Штатах.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года стал самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности.