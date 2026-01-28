https://ria.ru/20260128/bednost-2070836843.html
Мэр Нью-Йорка рассказал о катастрофической ситуации в городе
Мэр Нью-Йорка рассказал о катастрофической ситуации в городе - РИА Новости, 28.01.2026
Мэр Нью-Йорка рассказал о катастрофической ситуации в городе
Каждый четвертый житель Нью-Йорка находится за чертой бедности, заявил в среду мэр мегаполиса Зохран Мамдани. РИА Новости, 28.01.2026
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Каждый четвертый житель Нью-Йорка находится за чертой бедности, заявил в среду мэр мегаполиса Зохран Мамдани.
"У нас один из четырех человек живет за чертой бедности", - заявил он телеканалу CNBC
При этом он отметил, что Нью-Йорк является одновременно самым богатым и самым дорогим городом в Соединенных Штатах.
В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года стал самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.