Т-Банк проведет форум-интенсив "ТОЛК-2026" в сфере финансов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Т-Банк проведет форум с онлайн-интенсивом на тему финансов и инвестиций "ТОЛК-2026" с 25 марта по 18 апреля, сообщили в компании.

В этом году событие будет включать в себя деловой "ТОЛК ФОРУМ: Экономика. Технологии. Человек" с участием фигур российского финансового рынка, образовательный онлайн-интенсив по финансовой грамотности для широкой аудитории и конференцию "Толк.pro" для трейдеров, инвесторов и всех, кто хочет ими стать. Онлайн-интенсив будет идти с 25 марта по 18 апреля 2026 года, а офлайн-мероприятия пройдут в Москве с 1 по 4 апреля.

Цель проекта – развитие финансовой культуры и инвестиционной грамотности в России, выстраивание прямого диалога бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения вопросов финансовой сферы, а также повышение уровня финансовой грамотности и цифровой безопасности жителей страны. Фокусом интенсива этого года станет формирование личной финансовой стратегии на 2026 год.

"ТОЛК" будет проходить на специальной онлайн-платформе, где участникам будут доступны онлайн-трансляции основной части программы, видеоуроки, тесты и тренажеры для прокачки знаний и навыков.