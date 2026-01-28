Рейтинг@Mail.ru
На Бали запретили одно из популярных туристических развлечений
Туризм
 
22:59 28.01.2026
На Бали запретили одно из популярных туристических развлечений
На Бали запретили одно из популярных туристических развлечений
На Бали запретили одно из популярных туристических развлечений
В парке Mason Elephant Park на острове Бали официально прекращены услуги катания туристов на слонах, что ознаменовало собой полное прекращение этой практики на...
2026-01-28T22:59:00+03:00
2026-01-28T22:59:00+03:00
туризм
бали
индонезия
новости - туризм
бали
индонезия
бали, индонезия, новости - туризм
Туризм, Бали, Индонезия, Новости - Туризм
На Бали запретили одно из популярных туристических развлечений

На Бали запретили катание туристов на слонах

ДЖАКАРТА, 28 янв — РИА Новости. В парке Mason Elephant Park на острове Бали официально прекращены услуги катания туристов на слонах, что ознаменовало собой полное прекращение этой практики на индонезийском острове, сообщает портал Detik.
Уточняется, что мера принята во исполнение циркулярного письма №6, изданного в 2025 году Генеральной дирекцией по охране природных ресурсов и экосистем министерства лесного хозяйства Индонезии.
"Документ предписывает прекратить демонстрационные программы с катанием на слонах во всех учреждениях страны, где животные содержатся в неволе; требование носит обязательный характер", - отмечает издание.
Mason Elephant Park, расположенный в районе Таро (округ Гианьяр), позиционирует себя как приют для суматранских слонов и включает музей и образовательный центр. Администрация парка заявляет о долгосрочных программах ухода за животными, включая содержание 27 спасенных слонов и разведение потомства.
Ранее основатель и директор парка Найджел Мейсон утверждал, что "правильно организованные" прогулки якобы полезны для слонов и помогают обеспечивать финансирование содержания стада. Вместе с тем невыполнение требований регулятора грозило парку санкциями вплоть до отзыва лицензии.
Ранее, с 1 января 2026 года, катание на слонах прекратил Bali Zoo, после чего аналогичные меры приняли и другие центры.
Таким образом, Бали официально стал регионом, свободным от туристических прогулок на слонах.
ТуризмБалиИндонезияНовости - Туризм
 
 
