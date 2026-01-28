https://ria.ru/20260128/bali-2070704367.html
В отеле на Бали нашли тело россиянина
28.01.2026
В отеле на Бали нашли тело россиянина
Россиянина нашли мертвым в одном из отелей в туристическом районе Убуд на острове Бали, передает портал Bali Post.
В отеле на Бали нашли тело россиянина
В отеле в районе Убуд на Бали нашли тело россиянина
ДЖАКАРТА, 28 янв — РИА Новости.
Россиянина нашли мертвым в одном из отелей в туристическом районе Убуд на острове Бали, передает портал Bali Post
По информации местной полиции, тело 41-летнего мужчины обнаружили накануне днем в номере гостиницы в округе Гианьяр.
Поводом для проверки стало то, что в комнате с предыдущей ночи продолжал гореть свет. Свидетель нашел мужчину лежащим лицом вниз, а тело уже начало приобретать синеватый оттенок.
"Накануне вечером из номера погибшего слышались крики о помощи, однако при проверке он находился в сидячем положении и признаков угрозы его жизни замечено не было", — говорится в статье.
Полицейские и криминалисты осмотрели место происшествия, после чего предположили, что причиной смерти стала остановка сердца. На теле не было признаков физического насилия или борьбы, а в номере — каких-либо повреждений.
Погибший жил в отеле с июня прошлого года и регулярно продлевал срок пребывания.
Тело передали для дальнейших процедур в соответствии с протоколами, применяемыми в отношении иностранцев. Полиция взаимодействует с профильными ведомствами и дипломатическими представительствами.