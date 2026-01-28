https://ria.ru/20260128/bajkal-2070692326.html
На Байкале опрокинулась машина с туристами
На Байкале опрокинулась машина с туристами - РИА Новости, 28.01.2026
На Байкале опрокинулась машина с туристами
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала, один человек погиб, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:29:00+03:00
2026-01-28T08:29:00+03:00
2026-01-28T09:51:00+03:00
происшествия
байкал
ольхонский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070701448_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_b6ea290700310fc7571ca4b9bc1ae56d.jpg
https://ria.ru/20250807/turizm-2033836798.html
байкал
ольхонский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070701448_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_db33391f564f4efbba34e544eb078f0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, ольхонский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Байкал, Ольхонский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
На Байкале опрокинулась машина с туристами
На Байкале опрокинулась машина с туристами, погиб человек