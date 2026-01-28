На Байкале опрокинулась машина с туристами

«

"Прокуратура Ольхонского района поставила на контроль установление обстоятельств происшествия на льду Байкала в местности Маломорец, в результате которого произошло опрокидывание автомашины "УАЗ", повлекшего гибель женщины-туриста, находившейся в салоне авто", - говорится в сообщении.