На Байкале опрокинулась машина с туристами - РИА Новости, 28.01.2026
08:29 28.01.2026 (обновлено: 09:51 28.01.2026)
На Байкале опрокинулась машина с туристами
На Байкале опрокинулась машина с туристами - РИА Новости, 28.01.2026
На Байкале опрокинулась машина с туристами
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала, один человек погиб, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 28.01.2026
происшествия, байкал, ольхонский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Байкал, Ольхонский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
На Байкале опрокинулась машина с туристами

На Байкале опрокинулась машина с туристами, погиб человек

Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : прокуратура Иркутской области
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала
ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала, один человек погиб, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным СК, водитель внедорожника на Байкале вез туристов, не справился с управлением, заехал в расщелину во льду. Автомобиль опрокинулся. В салоне находились десять туристов.
«
"Прокуратура Ольхонского района поставила на контроль установление обстоятельств происшествия на льду Байкала в местности Маломорец, в результате которого произошло опрокидывание автомашины "УАЗ", повлекшего гибель женщины-туриста, находившейся в салоне авто", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По данным правоохранителей, УАЗ перевозил туристов из Китая. Сотрудниками полиции также устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
