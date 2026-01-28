Рейтинг@Mail.ru
02:48 28.01.2026
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега

РИА Новости: неочищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для водителя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина очищает автомобиль от снега
Мужчина очищает автомобиль от снега - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина очищает автомобиль от снега. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Своевременно не почищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для самого водителя и создает опасность для других участников движения, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Игнорирование заснеженного автомобиля может привести к неприятным последствиям. Во-первых, ухудшается видимость. Снег на стеклах мешает обзору, а снежная "шапка" на крыше при резком торможении может сползти на лобовое стекло, полностью перекрыв вид. Это серьезно увеличивает риск ДТП", - рассказал Касьяненко.
Кроме того, неочищенный автомобиль создает опасность для других участников движения, отметил автоюрист.
"Куски льда и снега, отлетающие во время движения, могут повредить другие транспортные средства или стать причиной аварии, а это грозит денежными выплатами", - добавил Касьяненко.
Жительница чистит машину после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега
22 января, 03:16
 
АвтоРоссияОбщество
 
 
