https://ria.ru/20260128/avto-2070672214.html
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега - РИА Новости, 28.01.2026
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
Своевременно не почищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для самого водителя и создает опасность для других участников движения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:48:00+03:00
2026-01-28T02:48:00+03:00
2026-01-28T02:48:00+03:00
авто
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522729_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_1e7af41bbde21e1eb7c5a5d3741e251b.jpg
https://ria.ru/20260122/mashina-2069462756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070522729_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_66d9574aea85941e6bde35768873b477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, общество
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
РИА Новости: неочищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для водителя
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Своевременно не почищенный от снега автомобиль ухудшает видимость для самого водителя и создает опасность для других участников движения, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Игнорирование заснеженного автомобиля может привести к неприятным последствиям. Во-первых, ухудшается видимость. Снег на стеклах мешает обзору, а снежная "шапка" на крыше при резком торможении может сползти на лобовое стекло, полностью перекрыв вид. Это серьезно увеличивает риск ДТП", - рассказал Касьяненко.
Кроме того, неочищенный автомобиль создает опасность для других участников движения, отметил автоюрист.
"Куски льда и снега, отлетающие во время движения, могут повредить другие транспортные средства или стать причиной аварии, а это грозит денежными выплатами", - добавил Касьяненко.