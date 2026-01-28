https://ria.ru/20260128/asad-2070758551.html
В Кремле отказались комментировать тему экстрадиции Асада
В Кремле отказались комментировать тему экстрадиции Асада
В Кремле не комментируют тему экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
