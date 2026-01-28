Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отказались комментировать тему экстрадиции Асада
13:35 28.01.2026 (обновлено: 13:38 28.01.2026)
В Кремле отказались комментировать тему экстрадиции Асада
В Кремле не комментируют тему экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
сирия, россия, дамаск (город), башар асад, дмитрий песков
Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Дмитрий Песков
Башар Асад
Башар Асад - 28.01.2026
Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле не комментируют тему экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тему Асада мы никак не комментируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о позиции Кремля в отношении экстрадиции Асада.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
Сирия Россия Дамаск (город) Башар Асад Дмитрий Песков
 
 
