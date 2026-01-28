Рейтинг@Mail.ru
08:00 28.01.2026 (обновлено: 11:44 28.01.2026)
"Желающих уже очень много". Что придумали для будущих операторов БПЛА
"Желающих уже очень много". Что придумали для будущих операторов БПЛА
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Михаил Кевхиев. Точно поразить цель с воздуха, под водой или на земле, причем за несколько десятков километров — применение беспилотных систем сильно изменило поле боя и даже структуру армии. Создали новый род войск, а в военных вузах — кафедры БпС (беспилотных систем). О том, как там обучают, — в материале РИА Новости.

Популярная специальность

Коптер плавно скользит над бетонным полом, пролетает через квадратные и круглые рамки, взмывает вверх, проходит сквозь висящие под потолком кольца. Потом облетает импровизированную цель с разных сторон, на мгновение замирает и устремляется вниз. Резко затормозив, мягко приземляется на стартовой площадке.
Курсант кафедры "Применение подразделений Сухопутных войск с БпЛА" Московского высшего общевойскового командного училища успешно завершил вторую ступень подготовки. Перед этим была первая — полет на симуляторе. Теперь можно тренироваться на полигоне.
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Успеть за минуту". Как вскрывают позиции ВСУ под Красноармейском
24 ноября 2025, 08:00
"Мы приступили к работе 1 сентября прошлого года, накануне создания Войск беспилотных систем, — рассказывает замначальника кафедры подполковник Андрей Б. — При этом планы по переориентации Сухопутных войск на применение беспилотников, безэкипажных катеров (БК) и наземных робототехнических комплексов (НРТК) вынашивались уже давно".
Конкурс на новую специальность был высоким — восемь человек на место. Курсантов набирали и из участников СВО, и из выпускников средних школ. Причем, по словам преподавателей, среди вчерашних школьников оказалось немало геймеров.
"Я много играл в компьютерные игры и еще несколько лет назад заинтересовался БпЛА, даже пробовал летать на Mavic, — говорит курсант Георгий. — Сейчас осваиваю и другие виды беспилотников, например FPV-дрон. У каждого своя специфика".
© РИА Новости / Михаил КевхиевКурсанты тренируются на симуляторе
Курсанты тренируются на симуляторе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Курсанты тренируются на симуляторе
Научить можно любого, добавляет замначальника кафедры. Однако геймерам проще.
"У них же развиты мелкая моторика рук и вестибулярный аппарат, — уточняет офицер. — Ведь даже на симуляторе у некоторых возникает головокружение, тошнота, поскольку дрон движется не в двухмерном, а трехмерном пространстве".

Комплексный подход

Преподают управление БпЛА в МВОКУ с 2023-го. С каждым годом востребованность коптеров на фронте росла, специалистов требовалось все больше. Сейчас на кафедре 80 курсантов.
"Первый год осваивают FPV-дроны, — объясняет преподаватель кафедры майор Геннадий Н. — Второй — дроны коптерного типа: "Сибирь-1", "Сибирь-2", "Грифон" (отечественные аналоги Mavic и Matriсе). На третьем курсе — БпЛА самолетного типа ближнего действия (разведывательные). На четвертом — ударные дроны, БК и НРТК".
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Есть всего несколько секунд". Кто охотится на летящие в Россию дроны ВСУ
8 октября 2025, 08:00
Каждый курсант учится собирать и разбирать беспилотники — как автомат Калашникова, изучает основы радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР), а также в рамках военно-научной работы занимается 3D-моделированием — изготовлением дополнительного оборудования к БпЛА.
В общем, скучать не приходится. Старшие товарищи, участники СВО охотно делятся опытом со вчерашними школьниками.
"Я там был с самого первого дня, в составе штурмового отряда заходил в Харьковскую область, — рассказывает курсант Андрей И. — Но сейчас военная сфера стремительно меняется, контактного стрелкового боя все меньше, а дистанционного воздушного — больше, поэтому и решил пойти сюда. Потом планирую вернуться в армию уже специалистом по беспилотным системам. Это теперь одно из самых эффективных средств поражения как техники, так и личного состава".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник

Практика и еще раз практика

С боевым опытом и преподаватели — они регулярно выезжают в зону СВО, чтобы закрепить навыки, а также познакомиться с самыми последними разработками.
"Так, наша группа в составе одного из соединений выполняла задачи на Донецком направлении, — вспоминает замначальника кафедры. — Причем мы были и инженерами, готовили боеприпасы, и операторами — независимо от воинских званий и должностей. Надо было все сравнить и опробовать в реальных боевых условиях, особенно когда с обеих сторон интенсивно воздействуют средства радиоэлектронной борьбы".
На счету группы довольно много уничтоженной техники и личного состава ВСУ. Курсанты же, кроме практики на полигонах, участвовали в различных учениях — в частности, "Запад-2025" в Мулино, в сводных расчетах БпЛА и НРТК.
© РИА Новости / Михаил КевхиевСборка и разборка дрона
Сборка и разборка дрона - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Сборка и разборка дрона
"Курсанты других кафедр, например пехотинцы, тоже в обязательном порядке осваивают дроны, но по сокращенной программе, — добавляет преподаватель. — Каждый офицер должен уметь управлять БпЛА, НРТК и БК вне зависимости от рода войск".
В Министерстве обороны недавно отмечали: Войска беспилотных систем, куда недавно объявили набор, — очень популярное место службы, особенно среди молодежи. За этим, как постоянно подчеркивают военные, будущее.
 
Харьковская областьТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
