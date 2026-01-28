МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти

ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, обвинил ряд священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) в призывах к свержению власти и убийствам.
"В Армении не преследуют духовенство. Однако я хочу задать вам вопрос: есть ли у вас будет такая ситуация, как эта, где некоторые граждане Армении публично призывают к насильственному свержению демократически избранного правительства, захвату власти посредством переворотов и насилия…Открыто звучат призывы к насилию, призывы к убийству некоторых руководителей, причем одним из них был я. Каким было бы ваше решение, ваши действия?" - заявил Мирзоян.
По его словам, все граждане Армении должны действовать в правовом поле, в том числе духовенство, политические деятели, чиновники, деятели искусства.
"В настоящее время идут судебные процессы. Я никоим образом не хочу умалять презумпцию невиновности…, но эти лица делали заявления с призывами к насильственному отстранению от власти демократически избранных руководителей, и они делали эти заявления открыто, и также звучали призывы к убийству", - утверждает Мирзоян.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
