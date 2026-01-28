МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти

По его словам, все граждане Армении должны действовать в правовом поле, в том числе духовенство, политические деятели, чиновники, деятели искусства.

"В настоящее время идут судебные процессы. Я никоим образом не хочу умалять презумпцию невиновности…, но эти лица делали заявления с призывами к насильственному отстранению от власти демократически избранных руководителей, и они делали эти заявления открыто, и также звучали призывы к убийству", - утверждает Мирзоян.