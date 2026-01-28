Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/armeniya-2070832282.html
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти - РИА Новости, 28.01.2026
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, обвинил ряд священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) в РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:01:00+03:00
2026-01-28T18:01:00+03:00
в мире
армения
арарат мирзоян
никол пашинян
гарегин ii
совет европы
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058870499_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_de56c768ed0c46a3d2f45aa4e41826bd.jpg
https://ria.ru/20260124/armenija-2070070239.html
https://ria.ru/20251231/armeniya-2065890567.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058870499_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31b0cc389005f70c2cd0171ab21ab82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, арарат мирзоян, никол пашинян, гарегин ii, совет европы, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, Гарегин II, Совет Европы, Армянская апостольская церковь
МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти

МИД Армении обвинил священников ААЦ в призывах к свержению власти и убийствам

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВерующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, обвинил ряд священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) в призывах к свержению власти и убийствам.
Армении не преследуют духовенство. Однако я хочу задать вам вопрос: есть ли у вас будет такая ситуация, как эта, где некоторые граждане Армении публично призывают к насильственному свержению демократически избранного правительства, захвату власти посредством переворотов и насилия…Открыто звучат призывы к насилию, призывы к убийству некоторых руководителей, причем одним из них был я. Каким было бы ваше решение, ваши действия?" - заявил Мирзоян.
Церковь в Армении - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Армянская церковь обвинила власти в давлении на священника храма
24 января, 15:00
По его словам, все граждане Армении должны действовать в правовом поле, в том числе духовенство, политические деятели, чиновники, деятели искусства.
"В настоящее время идут судебные процессы. Я никоим образом не хочу умалять презумпцию невиновности…, но эти лица делали заявления с призывами к насильственному отстранению от власти демократически избранных руководителей, и они делали эти заявления открыто, и также звучали призывы к убийству", - утверждает Мирзоян.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II
31 декабря 2025, 23:36
 
В миреАрменияАрарат МирзоянНикол ПашинянГарегин IIСовет ЕвропыАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала