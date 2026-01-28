https://ria.ru/20260128/arktika-2070677937.html
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике - РИА Новости, 28.01.2026
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике
России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые...
МУРМАНСК, 28 янв - РИА Новости. России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые технологические цепочки, отметил в разговоре с РИА Новости координатор Экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
"Арктика обладает огромными запасами, в том числе речь идет о редкоземельных элементах. У нас их огромные запасы, есть большая область применения. Но мы не умеем их разделять. Нужно восстанавливать технологии разделения, даже заново выстраивать работу всей сферы, чтобы развивать кластерный подход", - сказал Воротников.
В качестве примера эксперт привел индонезийский кобальтовый кластер. России
же для многих целей приходится закупать РЗМ в Китае
и других странах. При этом Россия обладает большими запасами этих элементов.
По мнению Воротникова, на организацию кластерного подхода в этой сфере, создания производств может уйти пять-десять лет. Если этим не заниматься уже сейчас, России будет сложно встраиваться в мировые технологические цепочки, считает эксперт и указывает на необходимость, в частности, развивать биотехнологии.
"Содержание редкоземов в руде очень невелико. Но сейчас есть технологии использования специальных штаммов бактерий, они способны поглощать РЗМ из руд и отходов. А потом их извлекают, высушивают и перерабатывают. Если мы сейчас эту тему биотехнологии не запустим, мы опять отстанем. Сейчас весь мир этим занимается, и это крайне необходимо", - отметил Воротников.