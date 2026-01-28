Рейтинг@Mail.ru
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/arktika-2070677937.html
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике - РИА Новости, 28.01.2026
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике
России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T04:37:00+03:00
2026-01-28T04:37:00+03:00
россия
арктика
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156001/41/1560014168_128:453:2964:2048_1920x0_80_0_0_8372aea0fa0f91f75739c9db1a65ecd2.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069933551.html
https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html
россия
арктика
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156001/41/1560014168_416:481:2505:2048_1920x0_80_0_0_6297023e0d709d33a1c637022f0b836c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, китай
Россия, Арктика, Китай
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике

РИА Новости: России нужно развивать кластерный подход в Арктике

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 28 янв - РИА Новости. России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые технологические цепочки, отметил в разговоре с РИА Новости координатор Экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
"Арктика обладает огромными запасами, в том числе речь идет о редкоземельных элементах. У нас их огромные запасы, есть большая область применения. Но мы не умеем их разделять. Нужно восстанавливать технологии разделения, даже заново выстраивать работу всей сферы, чтобы развивать кластерный подход", - сказал Воротников.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин обратил внимание на интерес стран к Арктике
23 января, 17:23
В качестве примера эксперт привел индонезийский кобальтовый кластер. России же для многих целей приходится закупать РЗМ в Китае и других странах. При этом Россия обладает большими запасами этих элементов.
По мнению Воротникова, на организацию кластерного подхода в этой сфере, создания производств может уйти пять-десять лет. Если этим не заниматься уже сейчас, России будет сложно встраиваться в мировые технологические цепочки, считает эксперт и указывает на необходимость, в частности, развивать биотехнологии.
"Содержание редкоземов в руде очень невелико. Но сейчас есть технологии использования специальных штаммов бактерий, они способны поглощать РЗМ из руд и отходов. А потом их извлекают, высушивают и перерабатывают. Если мы сейчас эту тему биотехнологии не запустим, мы опять отстанем. Сейчас весь мир этим занимается, и это крайне необходимо", - отметил Воротников.
Выставка Арктика. Полюс цвета во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роснедра оценили запасы редких металлов в Арктике
5 апреля 2025, 04:21
 
РоссияАрктикаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала