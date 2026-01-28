В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике

МУРМАНСК, 28 янв - РИА Новости. России для успешной работы в Арктике, в том числе для производства редкоземельных металлов, необходимо развивать кластерный подход и встраиваться в мировые технологические цепочки, отметил в разговоре с РИА Новости координатор Экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Арктика обладает огромными запасами, в том числе речь идет о редкоземельных элементах. У нас их огромные запасы, есть большая область применения. Но мы не умеем их разделять. Нужно восстанавливать технологии разделения, даже заново выстраивать работу всей сферы, чтобы развивать кластерный подход", - сказал Воротников.

В качестве примера эксперт привел индонезийский кобальтовый кластер. России же для многих целей приходится закупать РЗМ в Китае и других странах. При этом Россия обладает большими запасами этих элементов.

По мнению Воротникова, на организацию кластерного подхода в этой сфере, создания производств может уйти пять-десять лет. Если этим не заниматься уже сейчас, России будет сложно встраиваться в мировые технологические цепочки, считает эксперт и указывает на необходимость, в частности, развивать биотехнологии.