Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать Гончарову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, до 23 июля 2026 года включительно", - сказал судья.