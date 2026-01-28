Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области
17:37 28.01.2026
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области
Суд в Ростове-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
константиновский район (амурская область)
вадим ванеев
ростов-на-дону
ростовская область
константиновский район (амурская область)
2026
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Константиновский район (Амурская область), Вадим Ванеев
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, а также бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
"Избрать Гончарову меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, до 23 июля 2026 года включительно", - сказал судья.
Кроме того, по ходатайству гособвинителя суд продлил на полгода арест, наложенный на имущество семьи Гончарова, в том числе квартиру в Ростове-на-Дону, земельные участки в Аксайском и Константиновском районах области, жилой дом и здание.
Следующее заседание по уголовному делу назначено на 18 февраля, 15.30 мск.
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.
Происшествия
 
 
