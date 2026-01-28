В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сайт онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one системно и целенаправленно уходил от блокировок, менял домены и создавал "зеркала", Сайт онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one системно и целенаправленно уходил от блокировок, менял домены и создавал "зеркала", заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ

"Роскомнадзор ограничил доступ к очередному зеркалу энциклопедии аниме и манги Shikimori. И это снова вызвало волну возмущений в сети. Как будто произошло что-то неожиданное. На самом деле - ничего нового. Этот ресурс и его клоны находятся под вниманием надзорных органов с 2019 года. Сайт неоднократно менял домены, создавал зеркала, уходил от блокировок - и каждый раз возвращался ровно с тем же содержанием. Не случайно. Системно и целенаправленно", - написал Немкин в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идёт не о "безобидной аниме-культуре", как пытаются представить защитники ресурса, а об общем деструктивном влиянии на детей и подростков. "Это зафиксировано, задокументировано, и именно поэтому доступ к ресурсу ограничивается раз за разом", - добавил депутат.

Немкин подчеркнул, что, когда под видом энциклопедии, "фандома" или "культурного сообщества" продвигаются подобные вещи - это не свобода самовыражения, это является прямой атакой на детей, на их психику, ценности и будущее, и в этом вопросе не может быть ни полутонов, ни компромиссов.