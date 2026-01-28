Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori
28.01.2026
В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori
В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori
Сайт онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one системно и целенаправленно уходил от блокировок, менял домены и создавал "зеркала", заявил член комитета Госдумы РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме объяснили блокировку сайта про аниме Shikimori

Депутат Немкин: сайт про аниме Shikimori системно уходил от блокировок

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сайт онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one системно и целенаправленно уходил от блокировок, менял домены и создавал "зеркала", заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.
"Роскомнадзор ограничил доступ к очередному зеркалу энциклопедии аниме и манги Shikimori. И это снова вызвало волну возмущений в сети. Как будто произошло что-то неожиданное. На самом деле - ничего нового. Этот ресурс и его клоны находятся под вниманием надзорных органов с 2019 года. Сайт неоднократно менял домены, создавал зеркала, уходил от блокировок - и каждый раз возвращался ровно с тем же содержанием. Не случайно. Системно и целенаправленно", - написал Немкин в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идёт не о "безобидной аниме-культуре", как пытаются представить защитники ресурса, а об общем деструктивном влиянии на детей и подростков. "Это зафиксировано, задокументировано, и именно поэтому доступ к ресурсу ограничивается раз за разом", - добавил депутат.
Немкин подчеркнул, что, когда под видом энциклопедии, "фандома" или "культурного сообщества" продвигаются подобные вещи - это не свобода самовыражения, это является прямой атакой на детей, на их психику, ценности и будущее, и в этом вопросе не может быть ни полутонов, ни компромиссов.
"Россия - суверенное государство. У нас есть право и обязанность защищать своё информационное пространство, свои законы и своих детей. Любые ресурсы, которые не обращают внимания на эти принципы, будут блокироваться - вне зависимости от того, под каким доменом они спрячутся в следующий раз", - подытожил парламентарий.
