Amazon сократит 16 тысяч сотрудников

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, объявил о планах сократить еще примерно 16 тысяч должностей после октябрьских увольнений, сообщила компания.
"Сокращения, которые мы проводим сегодня, затронут примерно 16 тысяч должностей в Amazon, и мы снова прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех, чьи должности затронуты этими изменениями", - говорится в сообщении.
В октябре прошлого года агентство Рейтер сообщило о планах Amazon провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании.
Вскоре после этого компания объявила о сокращении 14 тысяч корпоративных сотрудников. Затем в январе Рейтер сообщил о скором втором раунде сокращений примерно на то же количество.
