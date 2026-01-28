Рейтинг@Mail.ru
Amazon сократит 16 тысяч сотрудников - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/amazon-2070762659.html
Amazon сократит 16 тысяч сотрудников
Amazon сократит 16 тысяч сотрудников - РИА Новости, 28.01.2026
Amazon сократит 16 тысяч сотрудников
Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, объявил о планах сократить еще примерно 16 тысяч должностей после октябрьских увольнений, сообщила... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:53:00+03:00
2026-01-28T13:53:00+03:00
в мире
сша
канада
китай
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854901537_0:169:3128:1928_1920x0_80_0_0_1209c98875c61c6fb9915261c8a0ebae.jpg
https://ria.ru/20251210/sotrudnik-2061242139.html
сша
канада
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854901537_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a257ba3e44516f316f4df8c885e2c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, китай, amazon
В мире, США, Канада, Китай, Amazon
Amazon сократит 16 тысяч сотрудников

Amazon сократит еще 16 тысяч сотрудников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Amazon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, объявил о планах сократить еще примерно 16 тысяч должностей после октябрьских увольнений, сообщила компания.
"Сокращения, которые мы проводим сегодня, затронут примерно 16 тысяч должностей в Amazon, и мы снова прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех, чьи должности затронуты этими изменениями", - говорится в сообщении.
В октябре прошлого года агентство Рейтер сообщило о планах Amazon провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании.
Вскоре после этого компания объявила о сокращении 14 тысяч корпоративных сотрудников. Затем в январе Рейтер сообщил о скором втором раунде сокращений примерно на то же количество.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Логотип Porsche - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях
10 декабря 2025, 22:28
 
В миреСШАКанадаКитайAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала