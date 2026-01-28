https://ria.ru/20260128/alkogol-2070677280.html
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя - РИА Новости, 28.01.2026
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя
Ежедневное употребление алкоголя приводит к психической зависимости и увеличивает риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию и проблемы с ЖКТ,... РИА Новости, 28.01.2026
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя
РИА Новости: ежедневное употребление алкоголя может привести к онкологии
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ежедневное употребление алкоголя приводит к психической зависимости и увеличивает риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию и проблемы с ЖКТ, рассказал РИА Новости заведующий врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы Александр Игумнов.
"Если каждый день пить алкоголь, то в этом случае может появиться психическая зависимость, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям для всего организма. При частом употреблении алкоголя есть риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию, проблемы с органами ЖКТ и патологии головного мозга", - сказал Игумнов.
Врач отметил, что из систем органов в первую очередь при употреблении алкоголя страдает ЖКТ, в следствие чего могут возникать эрозии и язвы, приводящие к внутренним кровотечениям.
"Главный совет – вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью. Многие просто путают алкоголь с расслаблением и отдыхом. А на самом деле для организма это большой стресс", - заключил Игумнов.