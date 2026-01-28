Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ежедневное употребление алкоголя приводит к психической зависимости и увеличивает риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию и проблемы с ЖКТ, рассказал РИА Новости заведующий врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы Александр Игумнов.

"Если каждый день пить алкоголь, то в этом случае может появиться психическая зависимость, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям для всего организма. При частом употреблении алкоголя есть риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию, проблемы с органами ЖКТ и патологии головного мозга", - сказал Игумнов.

Врач отметил, что из систем органов в первую очередь при употреблении алкоголя страдает ЖКТ, в следствие чего могут возникать эрозии и язвы, приводящие к внутренним кровотечениям.